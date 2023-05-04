الخميس 04-05-2023
الوكيل الاخباري

قرار وشيك برفع الفائدة على القروض في الأردن

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد "الأقصى"

ارتفاع قياسي على أسعار الذهب الخميس في الأردن

أسرى أوكرانيون: تم تجنيدنا بالقوة

الدولار يتراجع مع تلميح المركزي الأمريكي لوقف رفع الفائدة

الأمم المتحدة: ليبيا من أكبر مخزونات الذخائر غير المؤمنة بالعالم

الغذاء والدواء: عدم إجازة إدخال أصناف من اللبنة غير الحاصلة على رخصة استيراد

3 شهداء إثنين منهم تشوهت ملامحهما بالكامل برصاص الاحتلال في نابلس

السودان.. الجيش وقوات الدعم يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من جنين

 
الخميس، 04-05-2023 09:51 ص

قرار وشيك برفع الفائدة على القروض في الأردن

55


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  بات في حكم المُؤكد أن يتجه البنك المركزي الأردني مجدداً لرفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بما فيها القروض القائمة والجديدة، وذلك بعد أن قرر الفيدرالي الأميركي أمس الأربعاء رفعها ربع نقطة لتكون بين نطاق 5.00 - 5.25%. اضافة اعلان


وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأردني سوف يصدر قراره اليوم أو يوم الاحد على أبعد تقدير برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك للحفاظ على جاذبية الدينار الأردني وسعر الصرف.

ومن المتوقع أن تقوم البنوك في الأردن بترحيل فرق فائدة القروض إلى نهاية عمر القرض، وعدم رفع الأقساط الشهرية على المقترضين.

ويذكر أن هذه المرة هي العاشرة على التوالي التي ترفع فيها الفوائد، وذلك في إطار سياسة الفيدرالي الأمريكي بالتصدي للتضخم، مع البقاء الحذر من حدوث الركود.

إقرأ ايضا
58

الطاقة الدولية: أسواق الغاز العالمية تستعيد التوازن

5202339457860987378

ارتفاع قياسي على أسعار الذهب الخميس في الأردن

2174141-15899410

الدولار يتراجع مع تلميح المركزي الأمريكي لوقف رفع الفائدة

ذهب1

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوياتها عالمياً

4202330101514264255610

جمعية البنوك الأردنية تتوقع رفع أسعار الفائدة محليا

ssss

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

أخبار متعلقة
44

الاسواق تنتظر اليوم قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة وانعكاسها على القروض

5582

النفط يستقر وسط ترقب لقرارات الفائدة من بنوك مركزية كبرى

1682006653564

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

image

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

LYNXNPEB730HT_L

تعرف على اسباب تخلي الذهب عالمياً عن مستوى الـ 2000 دولار

تت

التضخم في أميركا يواصل التراجع للشهر التاسع على التوالي