قرار وشيك برفع الفائدة على القروض في الأردن

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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بات في حكم المُؤكد أن يتجه البنك المركزي الأردني مجدداً لرفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بما فيها القروض القائمة والجديدة، وذلك بعد أن قرر الفيدرالي الأميركي أمس الأربعاء رفعها ربع نقطة لتكون بين نطاق 5.00 - 5.25%.وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأردني سوف يصدر قراره اليوم أو يوم الاحد على أبعد تقدير برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك للحفاظ على جاذبية الدينار الأردني وسعر الصرف.ومن المتوقع أن تقوم البنوك في الأردن بترحيل فرق فائدة القروض إلى نهاية عمر القرض، وعدم رفع الأقساط الشهرية على المقترضين.ويذكر أن هذه المرة هي العاشرة على التوالي التي ترفع فيها الفوائد، وذلك في إطار سياسة الفيدرالي الأمريكي بالتصدي للتضخم، مع البقاء الحذر من حدوث الركود.