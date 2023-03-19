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الأحد، 19-03-2023 09:58 ص

حكيم أوماها يجري مناقشات مع إدارة بايدن بشأن أزمة البنوك

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الوكيل الإخباري - أجرى الملياردير وارن بافيت، المعروف بحكيم أوماها، مناقشات مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن بشأن الأزمة المصرفية.اضافة اعلان


وذكرت بلومبرغ أن بافيت تواصل مع مسؤولين بالإدارة في الأيام الأخيرة بشأن الأزمة المصرفية، دون ذكر أي تفاصيل عن ما تضمنته هذه المناقشات.

وتسبب انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر هذا الشهر في زعزعة الثقة في النظام المصرفي وأدى إلى موجة بيع لأسهم البنوك.

وتدخلت الإدارة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي سريعا من أجل طمأنة المودعين بشأن ودائعهم، كما أتاح الفيدرالي خطط تمويل سريعة للبنوك من أجل تعزيز السيولة لديها. ( سكاي نيوز )

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