الذهب عالمياً يزيد مكاسبه بعد بيانات التضخم

الوكيل الإخباري - نجح الذهب عالمياً في كسر مقاومة الـ 1920 دولارًا بعد دقائق مع إعلانات بيانات التضخم إيجابية للذهب. وكشفت بيانات التضخم عن تباطؤ جديد في معدلات الفائدة الرئيسية والأساسية عكس التوقعات بثباتها وتسارعها.

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حيث هبط نمو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي من 4.8% إلى 4.7%. وكذلك نمى مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بـ 3.2% فيما توقع الخبراء أن يصعد بـ 3.3% بعد ارتفاع النفط والغاز الطبيعي في شهر يوليو.



وتسجل عقود الذهب الفورية الآن 1925.16 دولارًا للأوقية صعودًا بـ 0.53% فيما صعدت العقود الآجلة للذهب (فيوتشرز) بـ 0.36% إلى 1957.9 دولارًا للأوقية.