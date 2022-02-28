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الإثنين، 28-02-2022 11:45 ص

دبي تطلق أول مؤشر لأداء الإيجارات السكنية.. تعرف على الأسعار

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الوكيل الاخباري- أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع "بروبرتي فايندر" النسخة الأولى من أول مؤشر لأداء الإيجارات السكنية في دبي.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، سجل مؤشر أداء الإيجارات السكنية الشهري الإجمالي في يناير الماضي 0.938 نقطة بسعر 51.1 ألف درهم، بعد أن سجل مؤشر أداء الإيجارات السكنية الشهري للشقق السكنية 0.943 نقطة بسعر 46.9 ألف درهم و0.868 نقطة للمؤشر الشهري للفلل/تاون هاوس بسعر 131.8 ألف درهم.

وحسب مؤشر أداء الإيجارات السكنية، الذي يتخذ من العام 2013 سنة الأساس، ومن يناير 2013 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2013 ربع الأساس، وصل عدد عقود الإيجار السكنية في دبي خلال يناير 2022 إلى أكثر من 51.4 ألف عقد، 52% منها عقود جديدة و48% عقود مجدّدة، في حين كانت 81% منها عقود سنوية و19% عقود غير سنوية.

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