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السبت، 19-02-2022 04:54 م

تعرف على أهم مبايعات العقارات في دبي

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الوكيل الاخباري- سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 4.5 مليار درهم الأسبوع الماضي مع تسجيل 1689 مبايعة بـ 3.57 مليار درهم، منها 252 مبايعة للأراضي بقيمة 1.1 مليار درهم و1437 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.47 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 90 مبايعة بـ 202 مليون درهم وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل بـ307 مبايعات بـ 246 مليون درهم.

سجلت الرهونات 955.1 مليون درهم منها 48 رهن أراض بـ 294.56 مليون درهم و305 رهونات فلل وشقق بـ660.54 مليون درهم وشهدت الهبات تسجيل 56 هبة بقيمة 54.07 مليون درهم.

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