السبت 29-07-2023
الوكيل الاخباري

تنويه هام حول موعد دوام طلبة المدارس الخاصة

هل يؤثر قرار حظر تصدير الأرز الروسي على الأردن ؟

زوارق الاحتلال الحربية تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

توصية بتحويل الأردن إلى أسرع مراكز التجارة الإلكترونية بالمنطقة

بحث تأسيس غرفة صناعة أردنية عراقية

مجدداً .. كلب ضال ينهش طفلًا امام منزله

الصفدي يعزي بالشيخ سعيد بن زايد

روسيا تحظر تصدير الأرز حتى نهاية العام

الامن العام يكشف سبب وفاة لبناني بعمان

سيارة كهربائية أحدثت كارثة في سفينة تحمل آلاف المركبات لمصر

 
السبت، 29-07-2023 11:03 ص

دولة عربية تستحوذ على ثلث صادرات إفريقيا الزراعية إلى روسيا

474


الوكيل الاخباري - أفاد وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، أن الصادرات من المنتجات الزراعية  من إفريقيا إلى روسيا سجلت زيادة بنسبة 10% في النصف الأول من 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

اضافة اعلان


وقال الوزير للصحافيين خلال فعاليات قمة "روسيا ـ افريقيا"، في سانت بطرسبورغ: "شهدت الأشهر الستة الأولى من العام زيادة استيراد المنتجات الزراعية من إفريقيا بنسبة 10%، حيث تعتبر مصر من الموردين الرئيسيين، بنسبة الثلث، تليها جنوب إفريقيا وساحل العاج والمغرب وكينيا".

 

وأشار الوزير إلى أن السوق الروسية تعاني نقصاً في البرتقال الإفريقي وغيرها من الحمضيات والكاكاو والتبغ الخام وغيرها من المنتجات الأخرى التي لا يتم إنتاجها في روسيا بسبب الظروف المناخية، وفقا لوكالة "تاس".


وعادة ما تستورد روسيا البطاطس المصرية في غير موسمها.

إقرأ ايضا
shutterstock_1016809915

البيت الأبيض يخفض توقعاته بشأن عجز الموازنة الأميركية

5854

الإمارات توقف تصدير الأرز وإعادة تصديره لمدة 4 شهور

161248

هل يؤثر قرار حظر تصدير الأرز الروسي على الأردن ؟

images-1-1-2

كم بلغ سعر بيع الليرة الذهب بالأردن اليوم ؟

45

الإضرابات تعطل رحلات الطيران بهذه الدولة الأوروبية

2019-01-08T100548Z_360874768_RC1498AF7100_RTRMADP_3_JORDAN-HELICOPTER

توصية بتحويل الأردن إلى أسرع مراكز التجارة الإلكترونية بالمنطقة

أخبار متعلقة
747

أسعار القمح تسجل أعلى مستوى لها في 5 أشهر

_medium

روسيا تعتزم خفض الخصم على صادراتها النفطية

LYNXNPEF2O0EI_L

رسميا .. مصر تخطو أولى خطواتها نحو التحرر من هيمنة الدولار

64b66c884c59b714a61c125d

الكرملين يعرب عن استعداده لإمداد الدول المحتاجة بالحبوب مجانا

92ed7874-693d-480a-a736-65787a30ddde

وزارة الخارجية: روسيا لا تجد سببا يدفعها لتجديد اتفاق الحبوب

444

النفط يرتفع 2% مع تقييم السوق لتأثير خفض الإنتاج