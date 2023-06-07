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الأربعاء، 07-06-2023 12:00 م

البنك الدولي: الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر

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الوكيل الإخباري - أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن معدلات الفائدة المرتفعة و الحرب الروسية الأوكرانية مايزالا يعملان على إبطاء النمو الاقتصاد العالمي بصورة كبيرة.

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وقال البنك الدولي إنه بعد نمو الاقتصاد بنسبة 3.1% العام الماضي، سوف يتباطأ الاقتصاد العالمي إلى 2.1% خلال عام 2023.

مع ذلك فإن النمو المتوقع لعام 2023 أعلى بواقع 0.4 نقطة مئوية من التوقعات التي أطلقها البنك في يناير الماضي.


ووفقا لتقرير البنك فإنه خلال عام 2024، سوف يتعافي الاقتصاد بصورة طفيفة وينمو بنسبة 2.4%. مع ذلك، قد يصبح النمو أقل من المتوقع.

 

وأوضح التقرير أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم العالمي المرتفع تدريجيا، مع تراجع الطلب وضعف أسعار السلع.

 


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