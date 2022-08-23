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الثلاثاء، 23-08-2022 11:09 ص

ديب يتوقع ارتفاع أسعار الذهب لمستوى قياسي بنهاية 2022

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

توقع أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات سليم علي ديب، اليوم الثلاثاء ارتفاع أسعار الذهب عالميا لتصل إلى 2000 دولارا للاونصة بنهاية عام 2022.

وقال ديب لـ "الوكيل الاخباري" إن فترة ترقب رفع المجلس الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة للحد من التضخم اطاح بسعر الذهب ليصل إلى 1700 دولارا للاونصة.

وأكد أن البنوك المركزية في كل دول العالم تقوم بتعزيز موجوداتها من الذهب كونه ملاذ آمن.

وحول عودة أسعار الذهب لمستوى قبل جائحة كورونا، استبعد ديب ذلك في الفترة الحالية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم.

وأشار أن ترقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة والتي تظهر نتائجه حتى نهاية شهر آب، يؤدي إلى أنخفاض أسعار الذهب متوقعا تحسنه مع بداية شهر أيلول.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35.50 دينارا لغايات شراء المواطنين.

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