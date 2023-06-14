تحالف أوبك+ يمنح روسيا مستوى أساس أعلى لإنتاج النفط

الوكيل الإخباري - قال تحالف أوبك+ إنه منح روسيا مستوى أساس أعلى‭ ‬لإنتاج النفط بعد موافقتها على العمل مع عدد من المؤسسات البحثية والوكالات لمراجعة أرقام إنتاجها.

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وتستخدم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) مستويات الأساس المتعلقة بإنتاج النفط لتحديد المستويات التي يبدأ من عندها خفض الإنتاج.



وتوقفت روسيا عن إعلان أرقام إنتاجها من النفط منذ أن فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا.



ومن شأن رفع مستوى الأساس أن يساعد روسيا على إنتاج كميات من النفط تفوق ما جرى الاتفاق عليه من قبل.



وقال تحالف أوبك+ إنه بناء على أحدث الأرقام تم تعديل إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 9.949 مليون برميل يوميا لشهر فبراير 2023 بدلا من 9.828 مليون برميل يوميا في السابق.



وقال التحالف سيُعتبر هذا مستوى الإنتاج المحدث المطلوب من روسيا اعتبارا من يناير 2024 إلى ديسمبر 2024. ( سكاي نيوز )