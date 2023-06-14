الأربعاء 14-06-2023
الوكيل الاخباري

محافظة: نبحث أسباب قرار الكويت وقف ابتعاث طلبة الطب وبوادر للعدول عن القرار في المرحلة المقبلة

الضمان: 2 مليون مُسجل في الخدمات الإلكترونية حتى نهاية الثلث الأول من العام الحالي

ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - اسماء

الطاقة الذرية تدرس إنشاء محطة نووية في الأردن

أمريكا تعترف: هيمنة الدولار في خطر غير مسبوق

المياه : ضبط اعتداء على خط ناقل في عمان وردم بئر مخالف في اربد

الجمارك تدرج شركة جديدة ضمن برنامج القائمة الذهبية

مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

البنك المركزي يوضح حول إدارة السياسة النقدية في الأردن - فيديو

البرلمان العربي: مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة تحدٍ للقانون الدولي

 
الأربعاء، 14-06-2023 09:50 ص

تحالف أوبك+ يمنح روسيا مستوى أساس أعلى لإنتاج النفط

36


الوكيل الإخباري - قال تحالف أوبك+ إنه منح روسيا مستوى أساس أعلى‭ ‬لإنتاج النفط بعد موافقتها على العمل مع عدد من المؤسسات البحثية والوكالات لمراجعة أرقام إنتاجها.

اضافة اعلان


وتستخدم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) مستويات الأساس المتعلقة بإنتاج النفط لتحديد المستويات التي يبدأ من عندها خفض الإنتاج.

وتوقفت روسيا عن إعلان أرقام إنتاجها من النفط منذ أن فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا.

ومن شأن رفع مستوى الأساس أن يساعد روسيا على إنتاج كميات من النفط تفوق ما جرى الاتفاق عليه من قبل.

وقال تحالف أوبك+ إنه بناء على أحدث الأرقام تم تعديل إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 9.949 مليون برميل يوميا لشهر فبراير 2023 بدلا من 9.828 مليون برميل يوميا في السابق.

وقال التحالف سيُعتبر هذا مستوى الإنتاج المحدث المطلوب من روسيا اعتبارا من يناير 2024 إلى ديسمبر 2024. ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
USDollars_800x533_L_1630013885

أمريكا تعترف: هيمنة الدولار في خطر غير مسبوق

8ff996ca27

الدولار يميل للتراجع مع توقعات وقف الفدرالي الأميركي لرفع الفائدة

Gold_800x533_L_1629277477

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

WhatsApp Image 2023-06-14 at 09.36.38

39.8 دينارا سعر الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء

2523

ارتفاع على أسعار النفط وترقب لقرار الفائدة الأميركية اليوم

620231392818376217602

انخفاض اسعار الذهب في الاردن

أخبار متعلقة
252

هبوط النفط 2% اليوم بسبب ملف الدين الأمريكي وترقب اجتماع أوبك+

2120

مخاوف نقص الإمدادات تقود النفط للارتفاع

1680165810847

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بنمو الطلب

2183871-1149160674

تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود شهرين

0654bb5f-حبوب-1

آخر سفينة حبوب تغادر أوكرانيا وانسحاب روسي مُحتمل من اتفاق البحر الأسود

64634b6e4c59b71b0f78e81b

الطاقة الدولية: صادرات الذهب الأسود الروسي عند أعلى مستوى