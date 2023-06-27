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الثلاثاء، 27-06-2023 08:35 ص

ارتفاع أسعار النفط اليوم الثلاثاء عالمياً

نفط


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، إذ طغى أثر المخاوف من عدم الاستقرار السياسي في روسيا واحتمال انقطاع إمدادات على أثر المخاوف بشأن الطلب العالمي.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 74.24 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات إلى 69.47 دولار للبرميل.


ويوم الاثنين، صعد برنت 0.5 بالمئة وزاد غرب تكساس الوسيط 0.3 بالمئة.


شهد يوم السبت تفاديا لاشتباك بين موسكو ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، إذ انسحب مقاتلو المجموعة المسلحين بكثافة من مدينة روستوف بجنوب روسيا بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع نحو العاصمة.


وأثار التحدي شكوكا حول سيطرة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة وبعض المخاوف بشأن احتمال تعطل إمدادات النفط الروسية.


وتراجع المعروض بالفعل في أذهان المستثمرين بسبب تعهد السعودية بخفض الإنتاج من يوليو.

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سكاي نيوز


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