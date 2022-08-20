سرقة النفط تكلف هذه الدولة خسائر مليار دولار في 3 أشهر!

الوكيل الاخباري- أعرب الرئيس النيجيري، محمد بخاري، عن قلقه من السرقة التي تتم على نطاق واسع للنفط الخام والتي تؤثر في إيرادات البلاد بصورة "ضخمة"، مشيراً إلى أن بلاده خسرت مليار دولار من العائدات خلال الربع الأول من العام 2022 بسبب هذا الأمر.



وقال بخاري لمجموعة من الموظفين الحكوميين في اجتماع، الجمعة، إن بلاده لم تتمكن من الوفاء ببعض التزاماتها المالية لمواطنيها بسبب سرقة النفط، موجهاً حديثه لموظفين في الحكومة يطالبون برفع الأجور بسبب زيادة التضخم لنسبة تفوق 10%.



وأضاف بخاري: "بشأن طلبكم مراجعة الرواتب، أود أن أحثكم على تقدير ما تواجهه الحكومة حالياً من شح في الإيرادات والتي تسببت فيها بالأساس أنشطة من مواطنين معدومي الضمير يسرقون نفطنا الخام، المساهم الأساسي في قاعدة إيراداتنا"، وفق ما نقلته رويترز.

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