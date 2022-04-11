شبح الركود التضخمي.. بنك أوف أميركا يحدد آخر عاملين لظهوره

الوكيل الاخباري-قال بنك أوف أميركا في مذكرة، إن المستثمرين سيعانون من عام مؤلم خلال 2022، حيث سيؤدي الركود التضخمي إلى تصحيح آخر في سوق الأسهم.



وأوضح البنك أن "التضخم سيتسبب في ركود"، وفي الوقت الحالي، فإن التضخم "خارج عن السيطرة"، وفقاً لما ذكرته "Insider"، واطلعت عليه "العربية.نت".



وكان التضخم يتصاعد وسط طلب متجدد من المستهلكين مع تراجع إصابات كورونا، جنباً إلى جنب مع الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وباتت الأسعار ترتفع بوتيرة لم نشهدها منذ أكثر من 40 عاماً.

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