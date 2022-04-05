صادرات اربد تنمو بنسبة 21.8 % في الربع الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري - حققت صادرات إربد للربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 21.8 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2021.

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وبحسب بيان صدر عن غرفة صناعة اربد، اليوم الثلاثاء، فإن صادرات الشهور الاربعة الاولى من العام الحالي بلغت 323 مليون دولار مقابل 265 دولار للربع الأول من العام الماضي.



وأوضح رئيس الغرفة ان مدينة الحسن صدرت ما قيمته 297 مليون دولار، في حين بلغت صادرات مدينة السايببر سيتي 21 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على مناطق مختلفة في المحافظة.



وبين ان قطاع المحيكات والجلديات حافظ على مركز الريادة من حجم الصادرات الكلي للمحافظة خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 292 مليون دولار، تلاه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 9 ملايين دولار، ثم قطاع المواد التموينية بقيمة 8.7 مليون دولار وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والتعدينية والانشائية والبلاستيكية والتعبئة والتغليف.



واشار ابو حسان الى ان السوق الاميركية استوعبت ما قيمته 288 مليون دولار من صادرات المحافظة خلال هذه الفترة في حين تم تصدير ما قيمته 24 مليون دولار الى الدول العربية منها 19 مليون دولار صدرت بحسب الاتفاقية العربية وتوزعت باقي الصادرات على الأسواق الكندية والأوروبية وجنوب شرق آسيا ودول أخرى حول العالم.



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