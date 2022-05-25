الأربعاء 25-05-2022
الوكيل الاخباري
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ارتفاع أسعار النفط عالميا

الأربعاء، 25-05-2022 10:30 ص

صادرات النفط السعودية ترتفع 118% إلى 114 مليار ريال في مارس

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الصادرات السلعية للسعودية بنسبة 93.2% في شهر مارس 2022، إلى 142.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 73.6 مليار ريال في مارس 2021، نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 117.85% إلى نحو 113.98 مليار ريال خلال مارس الماضي، مقابل 52.32 مليار ريال في مارس 2021.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 69.5% في شهر مارس 2021 إلى 80.2% في شهر مارس 2022.

بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر فبراير 2022 بمقدار 33.2 مليار ريال وبنسبة 30.5%.

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