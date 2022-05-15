الأحد 15-05-2022
الوكيل الاخباري
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الأحد، 15-05-2022 09:08 ص

أرامكو توافق على منح سهم مجاني لكل 10 أسهم

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الوكيل الاخباري- أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 60 مليار ريال إلى 75 مليار ريال، عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة.

وبحسب أرامكو، سيتم منح المساهمين سهماً واحداً لكل 10 أسهم مملوكة في الشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 60 مليار ريال، وسيصبح بعد الزيادة 75 مليار ريال، بنسبة زيادة قدرها 25%.

فيما يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 200 مليار سهم، وسيصبح بعد الزيادة 220 مليار سهم.

وذكرت شركة أرامكو أنها تهدف من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

وتكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي أرامكو السعودية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

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