102.3 مليون دولار صادرات إربد لشهر نيسان الماضي

الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة اربد لشهر نيسان الماضي 102.3 مليون دولار مقارنة بـ 5ر54 عن نفس الشهر من العام الماضي بارتفاع بنسبة 87.6 بالمئة.

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وصدرت مدينة الحسن الصناعية ما قيمته 97.2 مليون دولار، في حين بلغ مجموع صادرات مدينة السايبر سيتي 4.3 مليون دولار، فيما توزعت باقي الصادرات على مناطق مختلفة في المحافظة.



وقال رئيس غرفة صناعة إربد هاني ابو حسان في بيان، اليوم السبت، إن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على مركز الريادة في القطاعات التصديرية بصادرات بلغت 92.3 مليون دولار، تلاه قطاع قطاعي الصناعات التموينية والعلاجية واللوازم الطبية بصادرات بلغت 2.9 مليون دولار لكل قطاع، فيما توزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والبلاستيكية والمطاطية والتعدينية و الخشبية والأثاث والإنشائية والتعبئة والتغليف واللوازم المكتبية والكرتون.



وأشار إلى أن السوق الأميركية استوعبت ما قيمته 73 بالمئة من صادرات المحافظة لشهر نيسان والسوق الأوروبية 6.60 مليون دينار والسوق الكندية 2.83 مليون دينار والدول العربية 6 ملايين دولار، في حين توزعت باقي الصادرات على دول مختلفة حول العالم.





