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الثلاثاء، 17-11-2020 03:55 م

جراء ضرر كورونا الاقتصادي

صندوق النقد : أكثر من 50 مليون دولار لمساعدة جنوب السودان

م
صندوق النقد الدولي


الوكيل الإخباري - أكد صندوق النقد الدولي أنه أقر تسهيلا بقيمة 52,3 مليون دولار لدولة جنوب السودان، للمساعدة في الحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.

وأشار الصندوق في بيان له مساء أمس الاثنين، إلى أن عواقب جائحة كورونا وأسعار النفط "تسببوا في ضرر اقتصادي خطير، أفضى إلى تراجع حاد للنمو في جنوب السودان، وقلب بعض المكاسب المبكرة للاستقرار السياسي".

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وتسببت جائحة كورونا بأزمة اقتصادية عالمية نتيجة إجراءات الإغلاق للحد من تفشيها، التي أدت إلى تراجع الاقتصاد العالمي بشكل كبير جراء انتشار هذا الفيروس في معظم دول العالم، وتقييد أعمالها التجارية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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