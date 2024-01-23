الجنيه المصري يسجل تراجعاً تاريخياً جديداً أمام الدولار

الوكيل الاخباري -

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تراجع الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار الأمريكي في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم خلال الساعات القليلة الماضية، مع زيادة المستثمرين لرهاناتهم على انخفاض الجنيه بشكل كبير في الفترة المقبلة.يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة وفد من صندوق النقد الدولي للتباحث بشأن زيادة الحزمة التمويلية المتفق عليها مع مصر، بجانب الإفراج عن الدفعات السابقة التي تم تأجيل صرفها لأسباب متعلقة بتنفيذ شروط الصندوق من قبل السلطات المالية في مصر.وتواجه مصر ضغوطا كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب نقص النقد الأجنبي وازدياد قوة السوق السوداء للدولار بعد خروج أموال ساخنة بنحو 22 مليار دولار جراء التداعيات السلبية للصراع الروسي الأوكراني خلال النصف الأول من العام الماضي.