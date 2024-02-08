ارتفاع سعر تأشيرة شنغن .. وهذا ما يتعين عليك دفعه لزيارة الاتحاد الأوروبي في 2024

الوكيل الإخباري - قالت اللجنة الأوروبية، إنه من المتوقع أن تشهد رسوم تأشيرات شنغن ارتفاعاً عام 2024.

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وتقدمت المفوضية الأوروبية بمسودة لرفع رسوم تأشيرة شنغن في شباط الجاري بعد اجتماع في كانون الأول، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح بأغلبية ساحقة من قبل خبراء الدول الأعضاء.



وإذا تم تطبيق الاقتراح، فإن رسم التأشيرة سيشهد زيادة من 80 يورو إلى 90 يورو للبالغين، ومن 40 يورو إلى 45 يورو للأطفال، هذا وستظل رسوم تمديد تأشيرة شنغن ثابتة عند 30 يورو.



ويحق للمواطنين الأوروبيين إبداء رأيهم بشأن هذه المسألة والتواصل للتعبير عن مدى تأييدهم للمقترح أو رفضه.



كما يحق للاتحاد الأوروبي تنفيذ التعديلات التي تصبح سارية المفعول بعد مضي 20 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية التي يصدرها التكتل.



وأكدت المفوضية، أن سبب الارتفاع المقترح في الأسعار هو ازدياد معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي.



وتراجع الهيئة رسوم تأشيرة شنغن مرة كل ثلاث سنوات. ( euronews )