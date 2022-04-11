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الإثنين، 11-04-2022 01:44 م

ضبط محاولة تهريب 1242 من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الجمارك الأردنية، الاثنين، إن كوادرها العاملة في مركز جمرك المدورة تمكنت من ضبط محاولة تهريب (1242) من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها، في مخابئ سرية داخل جسم واسطة نقل (حافلة) أعدت لغايات التهريب.

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وأكّدت الدائرة في بيان صحفي، أنها تمضي قدمًا في تحقيق هدفها في مكافحة الأنشطة غير المشروعة، ومنها تهريب السجائر الإلكترونية والذي يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين ويؤدي إلى أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني.


ودعت المواطنين للإبلاغ عن القضايا والمخالفات الجمركية والبضائع المهربة فورًا من خلال الرقم المجاني (105) دائرة الجمارك مركز عمليات مكافحة التهريب.


وأشارت إلى أن هذه الأنواع من السجائر غير مطابقة وغالبًا ما تكون مقلدة ومغشوشة، بالتالي تحتاج إلى فحوصات مخبرية من قبل المواصفات والصحة والجهات المختصة واحتوائها على مواد ضارة وسامة تؤثر على صحة وسلامة المواطن.




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