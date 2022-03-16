الأردن استورد 58 ألف طن من المواد الغذائية في أسبوعين

الوكيل الإخباري - بلغت كميات المواد الغذائية التي تم استيرادها للمملكة بواسطة شركات القطاع الخاص، خلال نحو أسبوعين ما يقارب 58 ألف طن.

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وحسب معطيات احصائية لنقابة تجار المواد الغذائية، توزعت الكميات التي تم استيرادها من يوم 24 شباط الماضي وحتى 12 من آذار الحالي، على الزيوت النباتية والسكر والأرز والحليب المجفف واللحوم المبردة والمجمدة والأسماك المجمدة والطازجة.



كما توزعت المستوردات من المواد الغذائية على الدواجن المجمدة والحمص الناشف والفول الناشف والعدس والأجبان والشاي والبن ورب البندورة والخضار المجمدة.



ويستورد الاردن غذاء قيمته تقارب 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد أولية للصناعة والاخر جاهز للاستهلاك.