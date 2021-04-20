ضريبة الدخل تدعو لتقديم الإقرارات الضريبية لـ 2020

الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن اتاحة المجال للشركات والمؤسسات بتقديم إقرارات ضريبة الدخل للسنة 2020 مرفقا بها مسوّدة للبيانات المالية الختامية ودفع ضريبة الدخل المعلنة فيها قبل نهاية الفترة القانونية في الثلاثين من نيسان الجاري على أن يتم تقديم هذه البيانات المالية بصورتها النهائية والاصولية قبل نهاية شهر حزيران القادم .

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وقال أبو علي إن هذا الإجراء جاء للتسهيل على الشركات والقطاعات المختلفة بالسماح لها بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2020 وإعطاء فرصة لها لتتمكن من إعداد البيانات المالية الخاصة بها بصورتها النهائية والاصولية وتقديمها قبل نهاية شهر حزيران القادم .



ودعا المكلفين الملزمين بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2020 إلى ضرورة تقديمها الكترونيا ومراعاة أن يتم تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة ‏التي ‏تعبر ‏عن ‏دخولهم ‏الواقعية والحقيقية عن أنشطة أعمالهم خلال ‏العام ‏‏2020.‏‎



ويذكر أن الدائرة قامت بتوفير إقرارات ضريبة الدخل الخاصة ‏بالسنة المالية ‏‏2020 ‏على موقعها الإلكتروني وعلى برنامج الحكومة الإلكترونية ‏لجميع فئات ‏المكلفين ‏من مستخدمين وأفراد وشركات ومناطق تنموية على موقعها ‎ ‎‎.‎

‎www.istd.gov.jo