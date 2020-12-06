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الأحد، 06-12-2020 01:16 م

فرنسا تستعد لبناء محطتها الثامنة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح

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الوكيل الاخباري - قالت باربرة بومبيلي الوزيرة الفرنسية للانتقال الإيكولوجي ووزيرة البحر أنيك جيراردان إنهما اختارتا مياه سواحل "نورماندي"، شمال فرنسا، لبناء محطة ضخمة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح.

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وأوضحت الوزيرتان في بيان لهما أن إجراءات مناقصة مشروع المحطة الجديدة، ذات القدرة الإنتاجية المقررة بـ 1 جيغاوات، قد انطلقت بغرض بداية إنجازه سنة 2022 ليصبح ثامن مشروع لتوليد الكهرباء في فرنسا بالطاقة الهوائية.


وينتظر أن يوفر المشروع الجديد، الذي سينجز على بعد 32 كلم قبالة سواحل "كونتونتان النورماندية والذي يثير مخاوف لدى قطاع الصيد البحري، الطاقة الكهربائية الضرورية لـ 800 ألف أسرة في البلاد.

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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