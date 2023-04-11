قرض من اليابان للأردن بقيمة 100 مليون دولار لدعم الخزينة

الوكيل الإخباري - قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع اليابان على تقديم قرض للأردن بقيمة 100 مليون دولار موجه لدعم الخزينة العامة يتم صرفه العام الحالي.

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وأضافت طوقان أن مرحلة التفاوض بشأن القرض انتهت وتم الاتفاق على تقديم القرض الذي يعد جزءا من التعهدات اليابانية في مؤتمر مبادرة لندن في العام 2019.



وأكدت أن هذا القرض الموجه لدعم الخزينة العامة سيتم صرفه خلال العام الحالي 2023.



ونوهت إلى أنه تم التباحث مع الجانب الياباني أيضا بشأن تنفيذ مجموعة من المشاريع الاقتصادية والتنموية في قطاعات الصحة والتعليم والتدريب وتكنولوجيا المعلومات.





وبينت طوقان إن اليابان تعهدت بدعم مشروع الناقل الوطني الذي يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر ونقلها إلى المدن الأردنية لتقليل العجز المائي، وتعهدت

بالمساعدة في تخفيض الفاقد المائي في محافظات الجنوب من خلال مشاريع مائية مختلفة.