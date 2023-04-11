الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

الملك يثمن دعم "جايكا" للمشاريع التنموية في الأردن

اصابة 12 شخصاً بحادث تصادم على الصحراوي

مقتل 5 وإصابة 9 آخرين بإطلاق نار داخل بنك بولاية كنتاكي الأمريكية

السلطات السودانية تعلن حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في ولاية غرب دارفور

غارات للتحالف الدولي شمال شرقي دير الزور

قرض من اليابان للأردن بقيمة 100 مليون دولار لدعم الخزينة

ارتفاع الذهب عالمياً وسط ترقب لبيانات التضخم

النفط يرتفع وسط ترقب لبيانات التضخم

ترامب يوجه تحذيرا إلى ديسانتيس

أسعار القمح ترتفع عالمياً

 
الثلاثاء، 11-04-2023 09:19 ص

قرض من اليابان للأردن بقيمة 100 مليون دولار لدعم الخزينة

image


الوكيل الإخباري - قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع اليابان على تقديم قرض للأردن بقيمة 100 مليون دولار موجه لدعم الخزينة العامة يتم صرفه العام الحالي.

اضافة اعلان


وأضافت طوقان أن مرحلة التفاوض بشأن القرض انتهت وتم الاتفاق على تقديم القرض الذي يعد جزءا من التعهدات اليابانية في مؤتمر مبادرة لندن في العام 2019.


وأكدت أن هذا القرض الموجه لدعم الخزينة العامة سيتم صرفه خلال العام الحالي 2023.


ونوهت إلى أنه تم التباحث مع الجانب الياباني أيضا بشأن تنفيذ مجموعة من المشاريع الاقتصادية والتنموية في قطاعات الصحة والتعليم والتدريب وتكنولوجيا المعلومات.

وبينت طوقان إن اليابان تعهدت بدعم مشروع الناقل الوطني الذي يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر ونقلها إلى المدن الأردنية لتقليل العجز المائي، وتعهدت

بالمساعدة في تخفيض الفاقد المائي في محافظات الجنوب من خلال مشاريع مائية مختلفة.

 

إقرأ ايضا
LYNXMPEJ3A015_L

ارتفاع الذهب عالمياً وسط ترقب لبيانات التضخم

60f881554236046ab1764613

النفط يرتفع وسط ترقب لبيانات التضخم

15044

أسعار القمح ترتفع عالمياً

3e8d81ac-بورصة-عمان-أرشيفية (1)

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

420235122812963934758

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

ذهب خاص

انخفاض أسعار الذهب بالاردن اليوم

أخبار متعلقة
v2WHHIuf05ONMAt2bLTHiEf9yb246SEwREcpPKWt

مؤشر نيكي الياباني يرتفع ويسجل أفضل أداء أسبوعي في شهرين

21

بورصة طوكيو تغلق على تراجع وأسهم التكنولوجيا تخالف الاتجاه

641065634c59b7739434da7a

انهيار "سيليكون فالي" يمحو نحو نصف تريليون دولار

31

الأسهم المالية العالمية تخسر 465 مليار دولار خلال يومين