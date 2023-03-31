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الجمعة، 31-03-2023 12:38 م

مؤشر نيكي الياباني يرتفع ويسجل أفضل أداء أسبوعي في شهرين

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الوكيل الإخباري- ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة، وسجل أفضل أسبوع له في شهرين بعدما عزز انحسار المخاوف من أزمة مصرفية وتراجع الين معنويات المستثمرين.

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وأنهى نيكي اليوم مرتفعا 0.93 بالمئة عند 28041.48 نقطة ليظل بذلك فوق حاجز 28 ألف نقطة، وكان قد بلغ 28124.62 في التعاملات المبكرة بارتفاع 1.23 بالمئة و342 نقطة عن الإغلاق السابق.


وزاد نيكي 2.4 بالمئة على مدى الأسبوع في أكبر ارتفاع منذ 27 كانون الثاني، وقفز 7.46 بالمئة خلال الربع مسجلا أفضل أداء منذ نهاية عام 2020، حسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.


وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على ارتفاع 1.02 بالمئة عند 2003.50 نقطة بعدما تجاوز حاجز الألفي نقطة للمرة الأولى منذ 13 آذار، وارتفع 2.46 بالمئة هذا الأسبوع مسجلا أكبر ارتفاع له في شهرين.


وارتفع المؤشر الخاص بقطاع المصارف ببورصة طوكيو للأوراق المالية 1.19 بالمئة وارتفعت شركات الأوراق المالية 1.21 بالمئة مما جعلهما من بين الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا تمثل قطاعات الأعمال في بورصة طوكيو. وارتفعت أسهم معدات النقل، بما في ذلك شركات صناعة السيارات التي تتأثر بالعملة، 1.7 بالمئة.

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