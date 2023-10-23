قطر تؤكد التزامها بتزويد الأسواق الأوروبية بالغاز الطبيعي المسال

الوكيل الإخباري - أعلنت قطر اليوم عن توقيع اتفاقية تزود بموجبها إيطاليا بالغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما.

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وقالت شركة قطر للطاقة في بيان اليوم إنها وقعت مع شركة إيني الإيطالية، اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى إيطاليا اعتبارا من العام 2026.



وبموجب الاتفاقية، سيتم تسليم شحنات الغاز إلى فسورا وهي وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية، وتقع في ميناء بيومبينو بمنطقة توسكانا الإيطالية.



ووقع الاتفاقية بالدوحة اليوم، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، المهندس سعد بن شريده الكعبي، والرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي.