قطر تعتزم إطلاق صندوق مالي لمواجهة التقلبات الاقتصادية

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تعتزم قطر إطلاق صندوق للاستقرار المالي لزيادة معدلات المرونة في مواجهة أي تقلبات اقتصادية محتملة، ولتعزيز مستويات درء المخاطر.ونقل موقع وزارة المالية القطرية عن وزير المالية علي بن أحمد الكواري قوله، إن قطر تعكف حاليًا على إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2023 – 2030) والتي تستند بشكل رئيسي إلى الاستراتيجيتين السابقتين الأولى والثانية، موضحًا أن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى مواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد بما يتزامن مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقال، إن وزارة المالية لديها رؤية تنموية طويلة الأجل تمتد لما بعد عام 2030، لافتًا إلى أن هذه الرؤية تحدد بوضوح أوجه الإنفاق والتركيز على بنود تنموية تضمن رفاه وازدهار قطر.