كيف أثر قرار المركزي الروسي خفض سعر الفائدة على الروبل؟

الوكيل الاخباري- قرر المركزي الروسي اليوم خفض سعر الفائدة الرئيسي بوتيرة فاقت توقعات الخبراء، وعزا قراره لارتفاع سعر صرف الروبل وانحسار المخاطر المرتبطة بالتضخم.



وعقب قرار المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3% إلى 11% سنويا تراجع سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو، وذلك بعد موجة ارتفاع شهدتها العملة الروسية لأسابيع.



وبحلول الساعة 11:51 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 1.53 روبل (الدولار = 100 كوبيك) إلى 60.86 روبل.



فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع 2.91 روبل إلى 63.54 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.



وعلى صعيد تداولات الأسهم، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.64% إلى 2378.61 نقطة، وجاء ذلك خلافا لمؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS، الذي تراجع بنسبة 1.17% إلى 1223.18 نقطة.

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روسيا اليوم