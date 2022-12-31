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السبت، 31-12-2022 05:00 م

كيف تحمي نفسك مالياً في 2023؟.. إليك خمس نصائح!

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الوكيل الإخباري - تتصاعد وتيرة القلق في أوساط الكثير من العائلات في مختلف أنحاء العالم بشأن وضعها المالي والاقتصادي خلال العام المقبل 2023، في الوقت الذي يتوقع فيه أغلب المحللين الاقتصاديين والخبراء أن ينزلق العالم إلى أزمة اقتصادية وأن يفقد الكثيرون وظائفهم خلالها.

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ووجدت دراسة استقصائية حديثة أن بناء مدخرات الطوارئ هو الحل المالي الأمثل لمواجهة العام 2023.


وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة (Personal Capital) أن 31% من الأشخاص يرغبون في زيادة مدخراتهم في حالات الطوارئ، وقدموا ذلك على أية أهداف أخرى مثل شراء سيارة، فيما قال 9% إنهم يريدون الادخار لشراء منزل وقال 8% إنهم يريدون توفير المال لإقامة حفل زفاف.


وقال تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إن تخصيص مدخرات للنفقات غير المتوقعة مثل الفواتير الطبية أو إصلاح السيارات يمكن أن يساعد الناس على تجنب الديون عالية الفائدة وأيضاً الالتزام بالأهداف طويلة الأجل مثل مدخرات التقاعد.

وتظهر الاستطلاعات باستمرار أن الأفراد سيواجهون صعوبة في الحصول على الأموال لتغطية النفقات غير المتوقعة التي تتراوح بين 400 دولار إلى ألف دولار.


وخلص تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" إلى 5  توصيات من شأنها تمكين الشخص مواجهة العام الجديد 2023 بصندوق للطوارئ يكون فيه من المال ما يكفي لحمايته.

 


التوصية الأولى: تقليل فواتيرك الشهرية، حيث يمكن العثور على فرص توفير كبيرة من خلال إعادة تقييم نفقاتك اليومية.

التوصية الثانية : إعادة تقييم عادات بطاقة الائتمان الخاصة بك، حيث وجدت دراسة متخصصة أجريت مؤخراً أن الأسعار كانت أعلى في موسم العطلات، مما دفع المستهلكين الذين لجأوا إلى بطاقات الائتمان لتحمل مبالغ أكبر من الديون.

التوصية الثالثة : ابحث عن معدلات فائدة أعلى على أموالك، وذلك في حال كان لدى الشخص مدخرات مالية جيد.


التوصية الرابعة، هي بيع ما لا تستخدمه من الأشياء.


أما التوصية الخامسة: البحث عن عمل إضافي وجانبي

( العربية نت


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