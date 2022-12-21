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الأربعاء، 21-12-2022 09:44 ص

بورصات العالم تعيش بقلق بسبب تغيير السياسة النقدية للمركزي الياباني

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الوكيل الإخباري - بدأت المؤشرات الرئيسة التعاملات في "وول ستريت" بالتراجع أمس الثلاثاء بعد أن فاجأ بنك اليابان المستثمرين العالميين بتحول في السياسة النقدية من شأنه السماح برفع أسعار الفائدة الطويلة الأجل بوتيرة أكبر.

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وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 22.30 نقطة بنحو 0.07 % عند الافتتاح إلى 32735.24 نقطة.


كما بدأ مؤشر ستاندرد آند بورز التداول منخفضا 7.19 نقطة أو 0.19 % عند 3810.47 نقطة، فيما بدأ ناسداك المجمع مرتفعا 3.87 نقطة بواقع 0.04 في % إلى 10709.29 نقطة.


وهبطت الأسهم الأوروبية متأثرة بتراجع أسهم العقارات والتكنولوجيا بعدما أقلق قرار البنك المركزي الياباني الأسواق العالمية بتحول مفاجئ في السياسة النقدية.


كما هبط مؤشر داكس الألماني 0.4 في % إذ سجلت عوائد السندات لأجل عشرة أعوام أدنى مستوياتها في أكثر من شهر. ( الاقتصادية

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