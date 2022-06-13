الإثنين 13-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

روسيا تحصد 93 مليار يورو من صادرات الطاقة خلال 100 يوم

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين- أسماء

أسعار الذهب محلياً اليوم الإثنين

تنمية أموال الأيتام تقرر تأجيل قسط حزيران

مشاريع كبرى بـ 3 مليار دولار من الصندوق السعودي الأردني

ديون القطاع العام لدى البنوك ترتفع 267 مليونا

الين الياباني يهبط إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً أمام الدولار

المحاسنة: نسبة تخزين سدود الشرب بوادي الأردن تكاد تكون معدومة

وفيات الاثنين13-6-2022

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

الإثنين، 13-06-2022 09:40 ص

كيف تطورت الصادرات السلعية المصرية إلى السعودية؟

الصادرات-المصرية-للخارج-1024x576


الوكيل الاخباري- كشفت وزارة التجارة والصناعة في مصر، أن إجمالي الصادرات السلعية المصرية إلى السعودية تجاوزت نحو 2.478 مليار دولار خلال العام الماضي.

وخلال لقاء موسع مع وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قالت وزيرة التجارة في مصر، نيفين جامع، إن مصر تبوأت المرتبة السابعة كأكبر سوق مستقبل للصادرات السعودية السلعية خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أن هذا التعاون الكبير يعزي إلى توافق الرؤى بين قيادتي البلدين، والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومتان المصرية والسعودية لدعم أطر التعاون المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
202261394341747B2

روسيا تحصد 93 مليار يورو من صادرات الطاقة خلال 100 يوم

ذهب خاص

أسعار الذهب محلياً اليوم الإثنين

5fcf300a-دنانير-أردنية

ديون القطاع العام لدى البنوك ترتفع 267 مليونا

100476Image1-1180x677_d

الين الياباني يهبط إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً أمام الدولار

431996

الصين: زيادة ملحوظة في مبيعات سيارات الطاقة الجديدة

الذهب

انخفاض أسعار الذهب عالمياً بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ شهر

أخبار متعلقة
11fd71fd-a817-40ba-a1d5-15c5f4d0b8f4-1

الأردن يستضيف بعثة مصرية تضم 43 شركة تجارية وصناعية

6291e0254c59b72b2770f25d

مصر تصدر تقريرا جديدا بشأن جدري القردة وتكشف عن وضعه في البلاد

14093569681629284669

تقرير: اقتصاد الأردن ضمن أكثر اقتصاديات الشرق الاوسط تأثرا بالأزمة الأوكرانية

0L5A9333

الصادرات الوطنية.. ارتفاع الخضار وانخفاض الملابس وهذه الدول التي تستحوذ

download

الدولار يعود لتسجيل مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه المصري

download

صادرات النفط السعودية ترتفع 118% إلى 114 مليار ريال في مارس