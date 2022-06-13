كيف تطورت الصادرات السلعية المصرية إلى السعودية؟

الوكيل الاخباري- كشفت وزارة التجارة والصناعة في مصر، أن إجمالي الصادرات السلعية المصرية إلى السعودية تجاوزت نحو 2.478 مليار دولار خلال العام الماضي.



وخلال لقاء موسع مع وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قالت وزيرة التجارة في مصر، نيفين جامع، إن مصر تبوأت المرتبة السابعة كأكبر سوق مستقبل للصادرات السعودية السلعية خلال العام الماضي.



وأشارت إلى أن هذا التعاون الكبير يعزي إلى توافق الرؤى بين قيادتي البلدين، والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومتان المصرية والسعودية لدعم أطر التعاون المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.

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