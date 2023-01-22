للمرة الثانية في أسبوع .. تعليق الملاحة في مضيق البسفور

الوكيل الإخباري - للمرة الثانية في أقل من أسبوع يتم تعليق حركة الملاحة في أحد أهم ممرات الملاحة الدولية حيث قالت وكالة تريبيكا للشحن، الأحد، إنه جرى تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا، جراء عطل في سفينة.

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وفقًا للأنباء فإن عطلا أصاب دفة التوجيه بالسفينة "فوس أبوللو"، التي ترفع علم جبل طارق خلال عبور المضيق، وأن زورق قطر يقدم لها الدعم.

ويربط مضيق البوسفور البحر الأسود مع بحر مرمرة، ومن ثم عن طريق مضيق الدردنيل إلى بحر إيجة والبحر المتوسط، ولذلك تمر بشكل منتظم السفن التجارية والسياحية وناقلات النفط.



وتتركز أهمية المضيق في وظيفته، كونه طريقاً مائيا وممرا بحرياً تجاريا، يعمل على ربط الدول المحيطة بالبحر الأسود وأساطيلها بدول البحر الأبيض المتوسط، ومنه إلى كافّة أرجاء العالم وخاصة روسيا التي تفتقر إلى مياه دافئة على مدار العام إلا عن طريق البحر الأسود، ومفتاحه المتمثل في مضيق البوسفور. وكالات

