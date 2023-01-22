الأحد 22-01-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : إصابة خطيرة لشخص سقط داخل حفرة بالجبيهة

الامن : ازمة المعتمرين الفلسطينيين بمدينة حجاج غور نمرين اعتيادية - صورة

امطار وثلوج في طريقها الى الاردن بهذا الموعد

وفاة بحادث سير في الزرقاء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

حملة لتنظيف المباني التراثية المهجورة في السلط

ارتفاع موجودات صندوق استثمار الضمان لـ 13.8 مليار دينار

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بحملة مداهمات في الضفة

معدل قانون الجنسية الأردنية على طاولة النواب الاثنين

السبيتان تؤدي اليمين الدستورية أمام النواب الاثنين خلفاً للفايز

 
الأحد، 22-01-2023 04:38 م

للمرة الثانية في أسبوع .. تعليق الملاحة في مضيق البسفور

shipping_2_800x533_L_1412606314


الوكيل الإخباري - للمرة الثانية في أقل من أسبوع يتم تعليق حركة الملاحة في أحد أهم ممرات الملاحة الدولية حيث قالت وكالة تريبيكا للشحن، الأحد، إنه جرى تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا، جراء عطل في سفينة.

اضافة اعلان


وفقًا للأنباء فإن عطلا أصاب دفة التوجيه بالسفينة "فوس أبوللو"، التي ترفع علم جبل طارق خلال عبور المضيق، وأن زورق قطر يقدم لها الدعم.

 

ويربط مضيق البوسفور البحر الأسود مع بحر مرمرة، ومن ثم عن طريق مضيق الدردنيل إلى بحر إيجة والبحر المتوسط، ولذلك تمر بشكل منتظم السفن التجارية والسياحية وناقلات النفط.


وتتركز أهمية المضيق في وظيفته، كونه طريقاً مائيا وممرا بحرياً تجاريا، يعمل على ربط الدول المحيطة بالبحر الأسود وأساطيلها بدول البحر الأبيض المتوسط، ومنه إلى كافّة أرجاء العالم وخاصة روسيا التي تفتقر إلى مياه دافئة على مدار العام إلا عن طريق البحر الأسود، ومفتاحه المتمثل في مضيق البوسفور. وكالات 

إقرأ ايضا
اااا

القطاع الصناعي يبحث في المدينة المنورة زيادة التعاون والتبادل التجاري

n1

ارتفاع التضخم في الكويت 3.15% خلال 2022

552

المركزي الأوروبي سيرفع الفائدة 0.5%

25

صناعة صناديق التحوط العالمية تخسر 125 مليار دولار في 2022

0219b-BLOG-532x291-Digital-Currency-sefa-ozel-Getty-Images-iStock-1030875166

هل تحتفظ بالمال على شكل نقد أم تستثمر؟ هذا ما يفعله المليارديرات

555

الأردن اشترى 310 آلاف برميل نفط خام بسعر 61.6 دولاراً لكل برميل من العراق الشهر الحالي

أخبار متعلقة
5585

تركيا.. 20 مليار دولار صادرات السيارات إلى الاتحاد الأوروبي

558

العجز التجاري لتركيا يتجاوز الـ 110 مليار دولار في 2022

ااااا

تركيا تعلن عن اكتشافات غاز جديدة في البحر الأسود

1581597014m3rHh

الليرة التركية تتراجع 0.2% أمام الدولار