السبت 07-01-2023
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السبت، 07-01-2023 10:36 ص

مؤشر بورصة عمان يرتفع %3.31 في أسبوع

هيئة الاوراق المالية 2


الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2584.4 نقطة مقارنة مع 2501.6 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 3.31 %.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 02/01 – 05/01 حوالي 7.7 مليون دينار مقارنة مع 5.5 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 38.8 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الحالي حوالي 30.6 مليون دينار مقارنة مع 22.1 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الحالي فقد بلغ 19.5 مليون سهم، نفذت من خلال 13156 عقداً.


وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 11.41 مليون دينار وبنسبة بلغت 37.25 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 10.27 مليون دينـار وبنسبـة 33.52 %، وأخيراً القطاع المالي بحجم مقداره 8.95 مليون دينار وبنسبة بلغت 29.23 %.

 

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