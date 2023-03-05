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الأحد، 05-03-2023 09:21 ص

دول مجتمع آسيا: اتفاق على العمل لإزالة الكربون

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الوكيل الإخباري - اتفق وزراء من اليابان وأستراليا ودول جنوب شرق آسيا على العمل معا لإزالة الكربون عبر استخدام الهيدروجين والأمونيا، اللذين لا يطلقان ثاني أكسيد الكربون عند الاحتراق، خلال أول اجتماع وزاري لمجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية المكون من 11 عضوا.

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وأكد الوزراء في بيان مشترك في ختام الاجتماع الذي عقد في طوكيو، أمس السبت، أهمية استخدام مصادر الطاقة المتنوعة والتكنولوجيا التي تعتمد على البنية الصناعية والظروف الجغرافية لكل دولة.

وأشاروا في البيان، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الأحد، إلى ضرورة تحقيق كل من التحول عن الوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة جديدة، والنمو الاقتصادي، مؤكدين أنه يتعين تحقيق إزالة الكربون بدون الإضرار بنموها الاقتصادي.


واتفقت الدول الآسيوية على التعاون في جهود تطوير تكنولوجيا لاستخدام الهيدروجين والأمونيا، وفي نفس الوقت بناء شركات لهذا الغرض.

وتعهدت اليابان بتقديم دعم مالي للمساعدة في تشييد البنية التحتية الضرورية.

وتطلق الدول الآسيوية نحو 60 بالمئة من الانبعاثات العالمية من غاز ثاني أكسيد الكربون، بعد ارتفاع استهلاكها من الطاقة مع تطور اقتصاداتها.


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