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الثلاثاء، 27-06-2023 12:42 م

مؤشر نيكي الياباني يسجل أطول سلسلة خسائر في 2023

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الوكيل الاخباري - سجل المؤشر نيكي الياباني أطول سلسلة خسائر هذا العام اليوم الثلاثاء، مع تراجع أسهم الكثير من كبريات شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأميركية في ختام تعاملات أمس.

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وحسب شبكة "سي إن بي سي"، اختتم نيكي اليوم على انخفاض 0.49 % عند 32538.33 نقطة، مقلصا الخسائر المستمرة في معظم تعاملات ما بعد الظهر. وهبط المؤشر في وقت سابق بما يصل إلى 1.2 %.


وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 بالمئة إلى 2253.81 نقطة.

 

ونزل نيكي 3.1 % مواصلاً سلسلة خسائر مستمرة منذ أربعة أيام، وهي الأطول منذ منتصف كانون الأول.

 

وكان قد سجل ذروة 33 عاماً عند 33772.89 نقطة يوم 19 حزيران.


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