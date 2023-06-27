مؤشر نيكي الياباني يسجل أطول سلسلة خسائر في 2023

الوكيل الاخباري - سجل المؤشر نيكي الياباني أطول سلسلة خسائر هذا العام اليوم الثلاثاء، مع تراجع أسهم الكثير من كبريات شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأميركية في ختام تعاملات أمس.

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وحسب شبكة "سي إن بي سي"، اختتم نيكي اليوم على انخفاض 0.49 % عند 32538.33 نقطة، مقلصا الخسائر المستمرة في معظم تعاملات ما بعد الظهر. وهبط المؤشر في وقت سابق بما يصل إلى 1.2 %.



وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 بالمئة إلى 2253.81 نقطة.

ونزل نيكي 3.1 % مواصلاً سلسلة خسائر مستمرة منذ أربعة أيام، وهي الأطول منذ منتصف كانون الأول.

وكان قد سجل ذروة 33 عاماً عند 33772.89 نقطة يوم 19 حزيران.

