الجمعة 16-06-2023
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الجمعة، 16-06-2023 12:35 م

الين يتراجع واليورو يستقر قرب أعلى مستوى في شهر

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الوكيل الاخباري- انخفض الين بعد أن أبقى بنك اليابان اليوم الجمعة أسعار الفائدة منخفضة للغاية وتوقع أن يتباطأ التضخم في وقت لاحق من العام الجاري مكررًا موقفه الخاص بالتيسير النقدي الذي يتعارض مع سياسات التشديد التي تنتهجها بنوك مركزية أخرى على مستوى العالم.

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وكما كان متوقعًا على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة قصير الأجل عند سالب 0.1 بالمئة، وعلى عوائد السندات لأجل عشر سنوات عند 0 بالمئة بموجب سياسته للتحكم في منحنى العائد.


وهبط الين بشكل كبير عقب القرار وسجل أدنى مستوى في 15 عامًا عند 153.97 أمام اليورو، بعد انخفاضه بأكثر من 1 بالمئة في الجلسة السابقة، حسب شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وتراجعت العملة اليابانية في أحدث التعاملات 0.25 بالمئة إلى140.66 أمام الدولار.


أما اليورو فيتجه لتسجيل أفضل أسبوع منذ شهور بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى في 22 عامًا وأشار إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وأدى ذلك بالإضافة إلى بعض البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة، إلى انخفاض الدولار على نطاق واسع مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على مدى الرفع المطلوب في أسعار الفائدة الأميركية. واستقر اليورو قرب أعلى مستوى في شهر عند 1.0942 أمام الدولار عقب ارتفاعه بأكثر من 1 بالمئة أمس الخميس بعد أن رفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة.

 

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