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الجمعة، 23-06-2023 11:41 ص

مؤشر نيكي الياباني يسجل أول خسارة أسبوعية في 11 أسبوعا

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الوكيل الاخباري - تخلى المؤشر نيكي الياباني عن مكاسب مبكرة حققها في بداية جلسة اليوم الجمعة، ليغلق على تراجع ويسجل أول خسارة أسبوعية بعد عشرة أسابيع من الارتفاعات في ظل جني المستثمرين الأرباح قبل موجة بيع متوقعة بنهاية الشهر لإعادة التوازن للمحافظ الاستثمارية.

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وهبط نيكي 1.45 بالمئة إلى 32781.54 نقطة بعد أن ارتفع بما وصل إلى 0.8 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وسجل المؤشر بذلك تراجعا بنسبة 2.7 بالمئة للأسبوع وهو أول تراجع أسبوعي منذ 11 أسبوعا، حسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.


وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.38 بالمئة إلى 2264.73 نقطة عند الإغلاق.

 

بترا

 

 


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