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الأربعاء، 07-06-2023 01:50 م

ما هي أكثر دول العالم في انتاج معدن الكوبالت ؟

أهمية-الكوبالت


الوكيل الإخباري - بينت تقارير اقتصادية، أن الكونغو الديمقراطية هي أكبر دولة في العالم إنتاجاً لمعدن الكوبالت، والذي يدخل في صناعة بطاريات الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المحمولة والسيارات الكهربائية، كما يستعمل في انتاج اللوحات الرقمية.اضافة اعلان


وأشارت التقارير إلى أن الكونغو الواقعة في إفريقيا مسؤولة عن أكثر من ثلثي الإنتاج العالمي لهذا المعدن. 

وتاليا ترتيب الدول في إنتاج الكوبالت: 

1- الكونغو الديمقراطية (68.42%)
2- إندونيسيا (5.26%)
3- روسيا (4.68%)
4- أستراليا (3.11%)
5- دول أخرى (2.74%)
6- كوبا (2.11%)
7- كندا (2.05%)
8- الفلبين (2%)
9- مدغشقر (1.58%)
10- بابوا نيو غينيا (1.58%)
11- تركيا (1.42%)
12- المغرب (1.21%)
13- الصين (1.16%)
14- أميركا (0.42%

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