الخميس 05-01-2023
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الخميس، 05-01-2023 04:19 م

مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي تهبط بمؤشرات أسواق الخليج

يصييصي


الوكيل الإخباري - تراجعت أغلب بورصات الخليج، اليوم الخميس، تحت وطأة مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتقلبات أسعار النفط، وما أشار إليه محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من استمرار تشديد السياسة النقدية.

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وهبطت أسعار النفط هبوطا بشكل حاد، أمس الأربعاء، بسبب مخاوف من أن التوقعات على المدى القريب في الصين تبدو غير مطمئنة، ومن تأثير تباطؤ النمو العالمي السلبي على الطلب على الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث تعاملات دولارا إلى 78.84 دولار للبرميل.

 

وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي الذي عقد في ديسمبر أن المسؤولين متفقون على أن المركزي عليه أن يبطئ من وتيرة رفع سعر الفائدة لكنهم لا يزالون يصبون كل تركيزهم على كبح التضخم. ( سكاي نيوز )


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