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الأحد، 01-10-2023 03:18 م

مصدر: نقل الكهرباء الأردنية للعراق خلال الفترة المقبلة ولا مقايضة مع واردات النفط

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مصدر رسمي مطلع، إن نقل الكهرباء الأردنية إلى العراق سيتم خلال الفترة المقبلة، عبر توريد 40 ميغا واط/ ساعة كمرحلة أولى لتصل إلى محطة الربطة غرب محافظة الأنبار العراقية. اضافة اعلان


وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن توريد الكهرباء إلى العراق خلال المرحلة الأولى - بعد أن تم الانتهاء من عمليات الربط الفنية - سيتم بين منطقتي الريشة - الرطبة، ويعتمد على الجهد المتوسط، والمرحلة الثانية تتمثل في خط ربط بين منطقتي الريشة والقائم بقدرة 400 كيلوفولت

ونفى أن يكون هناك مقايضة بين تصدير الكهرباء للعراق مقابل استيراد النفط الخام، موضحاً أن ربط وتوريد الكهرباء تم بموجب اتفاق بين شركتي الكهرباء لكلا البلدين. 

وكانت لقاءات قد عقدت الشهر الماضي في العراق، وتم بموجبها الاتفاق على عدة مشاريع اقتصادية كان من بينها الربط الكهربائي.

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