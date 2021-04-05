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الإثنين، 05-04-2021 09:11 ص

مصر: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الشهر الماضي

المركزي المصري


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري،أمس الأحد، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أذار/ مارس المنصرم.

وكشفت البيانات أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع من 40.201 مليار في شباط/ فبراير إلى 40.337 مليار دولار في أذار / مارس.

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وأيضا صعد احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير الماضي من 40.063 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر.


وشهدت الاحتياطيات الأجنبية منذ أذار/ مارس 2020 انخفاضا ملحوظا لأشهر عدة، في ظل التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، قبل أن تعود مجددا للارتفاع.


وبدأ الاقتصاد المصري بالتعافي تدريجيا بعد تداعيات "كوفيد-19" وما رافقها من إجراءات احترازية مشددة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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