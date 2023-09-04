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الإثنين، 04-09-2023 11:33 ص

تركيا.. بيانات التضخم تخالف التوقعات

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية تركية، أن معدل التضخم في البلاد ارتفع خلال شهر أغسطس الماضي بوتيرة فاقت توقعات الخبراء والمحللين.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في تركيا، في بيان اليوم الاثنين، إن معدل التضخم في تركيا ارتفع الشهر الماضي إلى 58.94% على أساس سنوي مقابل 47.83% في يوليو الماضي.

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وجاء الارتفاع بينما كان من المتوقع ارتفاع المؤشر إلى 55.90% على أساس سنوي.


وعلى أساس شهري، سجل التضخم 9.09% في أغسطس 2023، مقابل 9.49% في يوليو 2023، فيما كانت التوقعات عند 7%.


وكان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة بمعدل كبير في 24 أغسطس 2023 مخالفا التوقعات، وذلك في خطوة تهدف لمكافحة التضخم.

 

RT

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