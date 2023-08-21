بنك "بريكس" يخطط لإصدار عملة رقمية موحدة

الوكيل الإخباري - نقلت وكالة "تاس" عن مسؤول رفيع قوله، إن بنك مجموعة "بريكس" يعمل على تطوير عملة رقمية موحدة لدول المجموعة.



وقال رئيس قسم السياسة النقدية في بنك "بريكس" أيفاندو كاسينو، إن إصدار العملة الرقمية سيتم على مراحل، وقد تبصر النور في غضون 5-10 سنوات.

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وأشار إلى أنه قد يتم استخدامها في البداية أداة للاستثمار، وبعد ذلك في التعاملات التجارية.



وفي وقت سابق، صرح الكرملين بأن أجندة قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا تشمل بحث انضمام أعضاء جدد إلى المجموعة وإطلاق عملة مشتركة أو عملة "بريكس".



وقبل ذلك أشار مسؤول سابق في البيت الأبيض، إلى أن عملة "بريكس" قد تهزّ عرش الدولار في ظل تراجعه وارتفاع التضخم وانعكاس ذلك على اقتصادات العالم والدول المحتفظة بالدولار.

RT