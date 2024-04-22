مصر.. تراجع كبير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه

الوكيل الإخباري- تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ في فترة التعاملات الصباحية اليوم الاثنين.

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وفقًا للبيانات، سجل الدولار نحو 48.11 جنيه للشراء و48.21 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.



كما تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعدما وصل إلى 48.70 جنيهًا. وفيما يلي الأسعار الجديدة التي يتم تداولها في مصر الآن:



في بنك الإسكندرية: سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 48.1 جنيه للشراء و48.2 جنيه للبيع، بالمقارنة مع أسعار أمس التي بلغت 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيهًا للبيع.



في البنك الأهلي المصري: تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 48.11 جنيه للشراء و48.21 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار أمس عند 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيهًا للبيع.



في بنك مصر: هبط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر إلى 48.09 جنيه للشراء و48.19 للبيع، مقارنة بأسعار أمس التي بلغت 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيهًا للبيع.



في بنك CIB: وتراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 48.1 جنيه للشراء و48.2 للبيع، مقارنة بأسعار أمس التي بلغت 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيهًا للبيع.



المصدر : الوطن