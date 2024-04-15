الدولار يتمسك بمكاسبه والين يهبط مع تراجع رهانات خفض الفائدة

الوكيل الإخباري -

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استقر الدولار، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، متمسكا بأكبر مكسب أسبوعي له منذ 2022، إذ تلقت العملة الأميركية دعما من تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ومخاوف استمرار أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة.وصعد الدولار 1.6% مقابل سلة من ست عملات رئيسية الأسبوع الماضي بعد ارتفاع في بيانات التضخم الأميركية والتي ألقت بظلال من الشك على رهانات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين أشار صناع السياسة الأوروبيون إلى خفض الفائدة في غضون بضعة أشهر.وسجل الدولار أعلى مستوى له في خمسة أشهر مقابل اليورو الجمعة فيما تداول اليورو بالقرب من تلك المستويات في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية عند 1.0655 دولار.وكانت أكبر الخسائر من نصيب الين الياباني، مسجلا أدنى مستوى في 34 عاما عند 153.85 للدولار.