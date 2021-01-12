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الثلاثاء، 12-01-2021 01:47 م

مصر تنتج 30 مليون جنيه شهريا من الفكة

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الوكيل الاخباري - أكدت وزارة المالية المصرية قدرتها على تلبية كل احتياجات السوق من العملات المعدنية المساعدة "الفكة"، حيث يتم إنتاج مليون جنيه يوميا وتوزيع 30 مليون جنيه شهريا على مستوى المحافظات.

وقال رئيس مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" في مصر حسام خضر، إن ربط الإنتاج بالتوزيع الذي تحقق بدمج مصلحتى "الخزانة العامة" و"سك العملة" في كيان واحد، أسهم كثيرا في تحديد الاحتياجات الفعلية من "الفكة" بكل دقة، بالإضافة لخفض التكلفة وتعزيز الحوكمة، حيث تم توحيد الأنشطة المتشابهة، لافتا إلى أن الدمج أدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من المصلحة.


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المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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