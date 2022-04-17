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الأحد، 17-04-2022 12:02 م

مصر توقف استيراد منتجات عدد من الشركات العالمية

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قررت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات المصرية، وقف واردات عدد من الشركات العالمية والعلامات التجارية الكبري التي تصدر منتجاتها إلى السوق المصرية من بينها علامات تحمل جنسيات مختلفة منها أسماء مثل يونيليفر والمراعي وريدبول ودانيا للأغذية المحدودة وأليجانس، وكورنيلياني، وهيدرا، ومدار للكيماويات، وفينوس هيلث مور للصناعات.

وبحسب بيان لوزارة التجارة المصرية، اليوم الأحد، فإنه بهذا القرار يرتفع إجمالي من تم وقفهم إلى نحو 814 مصنعا وشركة أجنبية ومحلية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت خلال 2016 بعض الإجراءات المنظمة للعملية الاستيرادية، ومواجهة عمليات الاستيراد العشوائي وتخفيف الضغط علي العملة الصعبة، وكان من بينها القرار رقم 43 الذي نص علي إنشاء سجل، لدي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، وألزم القرار تلك الشركات بتقديم مستندات لتسجيلها لدي الهيئة بعض التراخيص والشهادات الخاصة بالمطابقة والجودة وغيرها من الإجراءات.

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