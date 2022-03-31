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الخميس، 31-03-2022 12:49 م

تعاون بين صندوقي النرويج ومصر السياديين بمجال الهيدروجين الأخضر

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الوكيل الاخباري- وقع الرئيس التنفيذي لـ "صندوق مصر السيادي" أيمن سليمان، والرئيس التنفيذي لـ "صندوق الاستثمار النرويجي" "تيلف ثورليفسون"، و الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية "رايموند كارلسن"، اليوم الخميس، اتفاقا إطاريا للتعاون في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء في عدد من الدول الأفريقية، وفقاً لبيان لمجلس الوزراء المصري.

وبموجب الاتفاق الإطاري، يتطلع كل من "صندوق مصر السيادي"، و"صندوق الاستثمار النرويجي"، وشركة "سكاتك" النرويجية إلى تعزيز التعاون المشترك فيما بينهم لتطوير الطاقة الخضراء ومرافق الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية في عدد من البلدان في أفريقيا، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، وغانا، وجنوب السودان، ورواندا، وسيراليون، وبوروندي، وجيبوتي، وأوغندا في المرحلة الأولى، بهدف توسيع نطاق التعاون ليشمل دولا أخري في المرحلة الثانية.

ويتضمن نطاق التعاون تنفيذ وتطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشروعات البنية التحتية في بعض الدول الأفريقية.

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