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أسعار الذهب والدولار في مصر

السبت، 02-04-2022 10:59 ص

أسعار الذهب والدولار في مصر

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الوكيل الاخباري-انخفضت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، متأثرة بانخفاض السعر العالمي أمس الجمعة، بظل استقرار الدولار في مصر مع عطلة البنوك.

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وجات أسعار الذهب اليوم في مصر، وفق صحيفة "المصري اليوم"، كالشكل الآتي: 

انخفض سعر الذهب عيار 24 اليوم بنحو جنيهين عن الأسعار مساء الجمعة، حيث وصل إلى 1106 جنيهات.

كما هبط سعر الذهب عيار 21 اليوم بنحو جنيهين عن الأسعار مساء الجمعة، ليصل إلى 970 جنيها.

ونزلت أسعار الذهب للنوع عيار 18 بحوالي جنيهين عن الأسعار مساء الجمعة، ليصل إلى 831 جنيها.

هذا وأشارت "المصري اليوم" إلى أن أعلى أسعار الدولار للشراء والبيع مقابل الجنيه المصري، كانت اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأوضحت الصحيفة أن أن أسعار الدولار اليوم في البنوك المختلفة في مصر، جاءت كالشكل الآتي: 

- أسعار الدولار في بنك "أبوظبي الإسلامي": بلغ سعر الدولار الأمريكي عند 18.27 للشراء 18.37 للبيع.

- أسعار الدولار في بنك "البركة": بلغ سعر الدولار الأمريكي 18.23 للشراء و18.33 للبيع.

- أسعار الدولار في بنك "كريدي أغريكول": بلغ سعر الدولار الأمريكي 18.20 للشراء و18.30 للبيع.

- أسعار الدولار في بنك "المشرق": بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك 18.20 للشراء و18.30 للبيع.

- أسعار الدولار اليوم في البنك "الأهلي المتحد": بلغ سعر الدولار 18.22 للشراء و18.32 للبيع.

- أسعار الدولار الآن في بنك "مصر": بلغ سعر الدولار في بنك مصر 18.24 للشراء و18.34 للبيع.

- أسعار الدولار في بنك "العربي الإفريقي الدولي": بلغ سعر الدولار الأمريكي 18.20 للشراء و18.30 للبيع.

- أسعار الدولار في البنك "الأهلي المصري": بلغ سعر الدولار 18.24 للشراء و18.34 للبيع.

 - أسعار الدولار في بنك "الإمارات دبي الوطني": وصل سعر الدولار الأمريكي  18.20 للشراء و18.30 للبيع.

- أسعار الدولار في "البنك التجاري الدولي CIB": وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 18.20 للشراء و18.30 للبيع.

 

روسيا اليوم

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