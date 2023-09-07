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الخميس، 07-09-2023 02:05 م

من هم أبرز مليارديرات العالم المساهمين في الأعمال الخيرية لعام 2023 ؟ - أسماء

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الوكيل الإخباري - نشرت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن الأعمال الخيرية التي يقوم بها المليارديرات حول العالم خلال عام 2023.

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وقالت المجلة، إنه تشير التقديرات أن 25 مليارديراً حول العالم أصبحوا من كبار المتبرعين للأعمال الخيرية في الولايات المتحدة، فقد تبرعوا إجمالاً بمبلغ 196 مليار دولار خلال حياتهم.

وأشارت إلى يمثل هذا المبلغ زيادة بنحو 27 مليار دولار من 169 مليار دولار جرى التبرع بها عام 2021، على الرغم من التراجع الذي يشهده سوق الأسهم الأميركية وثروات المليارديرات.

وسلطة المجلة النظر على المساهمات والأنشطة الخيرية البارزة للمليارديرات في عام 2023، مع صافي ثروتهم .

وارن بافيت
صافي الثروة: 119.1 مليار دولار
تبرع خامس أغنى شخص في العالم بنحو 4.6 مليار دولار من أسهم شركة بيركشاير هاثاواي في حزيران.

وحصلت مؤسسة بيل وميليندا غيتس على جزء من هذا التبرع، إذ إنها تلقت 3.5 مليار دولار، كما حصلت مؤسسة سوزان طومسون بافيت التي أسستها زوجته الراحلة على 350 مليون دولار، فضلا عن مؤسسات أبنائه الثلاثة فقد حصل كل منها على 250 مليون دولار.

بيل غيتس وميليندا فرينش غيتس
صافي الثروة: 114.2 مليار دولار و10.3 مليار دولار

في حزيران كشفت مؤسسة بيل وميليندا غيتس التي يقودها المليارديران، عن تدشين شراكة جديدة مع حكومة بكين المحلية، وجامعة تسينغهوا.


ويهدف هذا التعاون إلى دعم معهد اكتشاف الأدوية العالمية (GHDDI) من خلال تقديم منحة قيمتها 50 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

جيمس هاريس سيمونز
صافي الثروة: 28.1 مليار دولار
تبرعت مؤسسة سيمونز، منظمة خيرية يديرها سيمونز وزوجته مارلين، بمبلغ 500 مليون دولار إلى جامعة ستوني بروك في حزيران.

وتولى سيمونز قسم الرياضيات في جامعة ستوني بروك قبل أن يصبح مليارديرا من خلال صندوق التحوط الذي أسسه.

روبرت هيل الابن
صافي الثروة: 5 مليارات دولار

في أيار، وزّع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات Granite Telecommunications، روبرت هيل الابن، ملايين الدولارات بسخاء على خريجي جامعة جامعة ماساتشوستس.

وحصل كل خريج على 1000 دولار نقدا عند حصوله على شهاداته، وهي لفتة ذات أهمية خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف التعليم.

كين غريفين
صافي الثروة: 33.5 مليار دولار
تبرع ملياردير صندوق التحوط غريفين بمبلغ 300 مليون دولار لكلية الآداب والعلوم بجامعة هارفارد في نيسان.

ودفعت هذه الخطوة الجامعة إلى إطلاق اسمه على كلية الدراسات العليا للفنون والعلوم، إذ إنه أحد خريجي جامعة هارفارد.


يبلغ إجمالي تبرعاته طوال حياته في العمل الخيري نحو 1.9 مليار دولار.

ماكنزي سكوت
صافي الثروة: 36 مليار دولار
قدّمت مبادرة الروائية الأميركية، ماكنزي سكوت "Yield Giving" دعوة مفتوحة قيمتها 250 مليون دولار في آذار، وتستهدف أقل الأفراد وصولا إلى الموارد والفرص الأساسية.

وفي عام 2019، تعهدت سكوت إلى حملة "تبرع العطاء" بالتبرع بنصف ثروتها على الأقل خلال حياتها.

مايكل جوردن
صافي الثروة: مليارا دولار
في شباط، تبرع أسطورة كرة السلة الأميركية، مايكل جوردن، بنحو 10 ملايين دولار إلى مؤسسة "Make-A-Wish" المخصصة لتحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض تهدد حياتهم.

وتعد منحة أسطورة الدوري الأميركي للمحترفين أكبر مساهمة فردية في تاريخ المؤسسة الخيرية.

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